Dopo una stagione in prestito tra Rennes e Cagliari, Daniele Rugani è pronto a rientrare alla Juventus. E se la dirigenza bianconera dovesse decidere di fare cassa vendendo Demiral potrebbe anche decidere di tenere il difensore classe '94 ex Empoli in rosa. Il ritorno di Allegri è sicuramente una notizia positiva per il giocatore, i due si conoscono e l'allenatore sa che, in un mercato nel quale c'è poca disponibilità economica, quello di Rugani potrebbe essere un 'acquisto' prezioso per avere un'alternativa in più in difesa.