Rugani si riprende subito la Juventus? Le ultime verso l'Al-Ain

Getty



Perchè Rugani può giocare contro l'Al Ain?

Chi giocherà titolare in difesa in Al-Ain-Juventus?



Rugani può restare alla Juventus?

Finalmente l'attesa è finita, finalmente torna in campo la Juventus. I bianconeri allenati dal confermato Igor Tudor esordiranno questa notte contro l'Al-Ain nella nuovissima competizione che si gioca negli Stati Uniti: il Mondiale per Club. Il tecnico croato sembra aver già sciolto quasi tutti i dubbi di formazione verso la sfida e c'è chi potrebbe rientrare a pieno ritmo nelle turnazioni bianconere, è il caso proprio di Daniele Rugani.Il difensore toscano classe 1992 è ritornato a Torino dopo aver concluso il prestito della passata stagione all'Ajax e Tudor lo ha ritenuto un buon rinforzo per la sua rosa (insieme a Kostic) scegliendo così di aggregarlo per questa competizione. Lo ritiene affidabile al punto che questa notte potrebbe affidargli le chiavi della sua difesa a tre.La difesa a cui sta pensando Igor Tudor per la sfida di questa notte dovrebbe essere composta da Lloyd Kelly, Daniele Rugani e Pierre Kalulu. Quindi un ritorno subito importante per Rugani che avrà una chance molto importante, dal primo minuto, di riconquistarsi ancora una volta la Juventus dopo la "bocciatura" rimediata da Thiago Motta un'estate fa e che lo aveva costretto a lasciare Torino.Il Mondiale per Club rappresenta una grande opportunità per il difensore di proprietà bianconera, infatti sarà valutato da Tudor che potrebbe anche optare per la permanenza in rosa nella prossima stagione di Daniele. Tutto parte da questa notte, dall'Al-Ain e per Daniele sarà una ghiotta occasione.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui