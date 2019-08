Daniele Rugani resta sul mercato. Il difensore bianconero non ha giocato le ultime due amichevoli contro Atletico Madrid e Juventus Primavera ma al momento non ci sono offerte concrete per il suo acquisto. Anche la Roma, che si era fatta avanti nelle scorse settimane si è defilata. Petrachi, infatti, vuole prendere il calciatore solo in prestito con diritto di riscatto mentre la Juve punta ad una cessione a titolo definitivo. Oltre a questo Fonseca preferisce l'esperienza di Lovren. Per questo al momento l'opzione giallorossa resta improbabile.