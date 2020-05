1









Daniele Rugani guadagna quando Giorgio Chiellini. Stessa identica cifra, 3,5 milioni netti a stagione per il capitano della Juve e per l’ex Empoli. Un paradosso, che racchiude aspettative e attese sulle qualità del difensore, acquistato (per intero, era in comproprietà) dal club bianconero nel 2015. La crescita auspicata, nonostante l’arrivo di Maurizio Sarri, suo mentore ad Empoli, non c’è mai stata. Il centrale è di nuovo a disposizione, superata la paura coronavirus. Ma la Juve, per il suo futuro, ha le idee chiare.



CEDIBILE - Rugani è in vendita, la Juve non ha più dubbi. Chiellini è oramai rientrato a pieno regime, Demiral tra poco sarà a disposizione, da settembre tornerà anche Romero. I centrali sono tanti, troppi, considerando anche Bonucci e De Ligt, che restereranno a Torino. Qualcuno è di troppo, quel qualcuno sembra sempre più essere Rugani. Paratici per il suo cartellino ha abbassato le pretese, e ora chiede una cifra tra 15 e 20 milioni (solo pochi mesi fa erano 25).



NODO INGAGGIO - Non è però la valutazione il problema, bensì l’ingaggio: 3,5 milioni all’anno, fino al 2024. Scadenza lontana e contratto ricco, ricchissimo. Fin troppo, per gli acquirenti. Roma e Napoli, in passato interessate, si sono dileguate, così come ha fatto lo Zenit. La Juve riflette allora sulla possibilità di utilizzare il difensore come pedina di scambio, ad esempio con la Fiorentina, per arrivare a Chiesa o Castrovilli. Un’opportunità, certto, ma anche in questo caso difficilmente il club viola si sobbarcherebbe un ingaggio così pesante. Bisognerà trovare una soluzione diversa, lavorando sulla formula e sulla volontà del giocatore: sarà contento di fare un altro anno da riserva di lusso?