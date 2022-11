Il nome di Daniele Rugani è uno di quelli finiti in cima alla lista dei possibili partenti che ci sono in casa Juve e a fronte di un'offerta ritenuta congrua dalla società si potrebbe anche pensare di cvederlo. Ma non è quello che avrebbe intenzione di fare il difensore, perchè stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Rugani starebbe acquistando una nuova casa nel centro di Torino dal valore di 2 milioni di euro.