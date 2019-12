Maurizio Sarri, durante la conferenza stampa, ha parlato del siparietto a bordocampo con Daniele Rugani: il centrale era stato scelto dal tecnico per sostituire Bonucci, ma alla fine si è optato per De Ligt. Il motivo? Lo spiega MS: "Il ragazzo quando ha finito il riscaldamento stava per entrare, gli ho detto che lo vedevo perplesso e lui mi ha detto che sentiva un piccolo problema al flessore. Il dottore l'ha controllato e ha detto che si tratta solo un riflesso neurologico che deriva da un piccolo mal di schiena che il ragazzo aveva da qualche giorno, il ragazzo non voleva neanche dirmelo meno male che alla fine me l'ha detto", le sue parole.