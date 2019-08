Il futuro di Daniele Rugani alla Juventus è sempre più in bilico. Dopo che sono tramontate le piste che portano ad Arsenal e Wolverhampton, alla chiusura del mercato in entrata in Premier League, sono salite le quotazioni di Roma e Monaco. Il club francese, però, non interesse granché al difensore classe '94. Al contrario, i giallorossi sono una destinazione gradita e, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nelle scorse ore la Roma è tornata con forza sull'affare, riaprendo i discorsi con l'agente del calciatore. Attese novità a riguardo nelle prossime ore.