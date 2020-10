1









Ecco le primissime parole di Daniele Rugani da giocatore del Rennes, squadra di Ligue 1 dove giocherà in prestito secco oneroso dalla Juventus: "Sono felice di essere qui, ho trovato un bell'ambiente. Non vedo l'ora di iniziare a giocare coi nuovi compagni, sono arrivato in un campionato importante e voglio dare il miglior contributo possibile per una bella stagione. In Champions League il livello è molto alto ma penso che avremo occasione di metterci in mostra facendo cose buone. Il mio obiettivo è di ripartire da zero".