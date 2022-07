Daniele Rugani si gode gli ultimi giorni liberi prima di tornare a rispondere agli ordini di Massimiliano Allegri. Per il difensore oggi una giornata al Bioparco Zoom, appena fuori Torino. In precedenza le vacanze a Mykonos in compagnia della compagna Michela Persico e del compagno di squadra Carlo Pinsoglio. Ora nuovamente tempo in famiglia da dedicare al figlio Tommaso. In gallery le vacanze di Daniele e Michela.