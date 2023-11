Questa è la sintesi della partita di Danielecontro la Fiorentina. Il difensore si trova ad essere un perno della Juve complici le assenze di Danilo ed Alex Sandro e viene impiegato nella difesa a tre al fianco di Federico Gatti e Gleison Bremer. Rugani è ormai unnella Juventus, lo ricorda Allegri quando al termine della gara a Dazn rivela che ora è più tranquillo ed ha maggiore spazio rispetto a quando doveva ritagliarselo con difensori come Bonucci, Barzagli e Chiellini.Una cosa è certa: quando chiamato in causa Daniele Rugani ha sempre fatto il lavoro richiesto. Dimostrandosi solido e un'ottima riserva. La sua chiusura verso il finale di partita con quel colpo di testa lo dimostra. Il contratto di Rugani però, non dimentichiamolo,Si inizia a parlare di rinnovo. L'idea del club bianconero sarebbe quella di prolungargli il contratto fino al, riducendogli l'ingaggio, adattandolo quindi alla nuova linea societaria. Attualmente il difensore percepisce 3,5 milioni di euro all'anno. Nel frattempo Allegri lo coccola, felice della sua crescita e delle certezze fornite.