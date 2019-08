Rugani può andare alla Roma, sì. L'obiettivo di Petrachi è quello di consegnare un difensore centrale a Paulo Fonseca: manca solo quello, un giocatore che possa affiancare Gianluca Mancini come elemento di spessore per la retroguardia giallorossa. E chissà che non possa essere proprio Daniele, 25 anni e ormai da quattro alla Juventus. Con Bonucci, Chiellini, De Ligt e un gran Demiral, le occasioni di giocare potrebbero ridursi all'osso.



SI' ALLA ROMA - Il giocatore ha detto sì alla Roma, secondo quanto riportato da Sportitalia. Da informazioni recuperate da IlBianconero.com, il problema resta però fisso sulla valutazione che i giallorossi farebbero del centrale. Nelle intenzioni di Petrachi c'è un prestito oneroso con diritto di riscatto. Non il massimo, per Fabio Paratici. Che deve sì sfoltire la rosa, ma che aspetta un'offerta più conveniente prima di mollare il colpo. Intanto, il giocatore - che pure gradisce particolarmente la piazza - è ancora lontano da trovare un accordo definitivo con il club di Pallotta. Le parti si parleranno e valuteranno: giorni caldi, non caldissimi.