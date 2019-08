Daniele Rugani è sempre più vicino alla Roma. Come anticipato da Ilbianconero.com , il difensore bianconero ha già dato il via libera alanche se ancora manca l'accordo definitivo tra le due società. I contatti tra Paratici e Petrachi vanno avanti e in queste ore, come riporta Calciomercato.com, sarebbe spuntata l'ipotesi di uno scambio tra il difensore toscano e il giovane giallorosso Riccardi.La formula finale è ancora al vaglio delle due società. C'è in ballo, ancora, il possibile trasferimento di Rugani in prestito con diritto o obbligo di riscatto.con diritto di riscatto fissato a 20. Nelle prossime ore nuovi contatti per cercare di chiudere la trattativa. Dopo che sono sfumate le trattative per Alderweireld e Lovern i giallorossi hanno deciso di accelerare per Rugani.