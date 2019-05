Lo ha lanciato all'Empoli, lo ha richiesto a Napoli e Chelsea. Ora, in caso di arrivo alla Juventus, Maurizio Sarri pretenderebbe la conferma di Daniele Rugani, come riporta il Corriere dello Sport. Il difensore, oggi in campo nella sfida che chiude il campionato bianconero, a Marassi e contro la Sampdoria, sarebbe dunque il primo nome dal quale si muoverebbe la rivoluzione sarriana attesa all'ombra della Continassa.