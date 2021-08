Serata difficile quella di. Nel ko per 0-3 contro il Barcellona nel Trofeo Gamper, il difensore classe '94 ha commesso l'errore decisivo per il vantaggio degli spagnoli firmato da Depay: Rugani ha provando un anticipo bucando l'intervento, lasciando spazio e tempo a Demir per servire Depay in campo aperto, l'olandese si è ritrovato davanti a Szczesny e non ha sbagliato. I tifosi della Juve non hanno perdonato l'errore a Rugani, diventato bersaglio facile sui social.