Un incontro positivo. Come riferisce Calciomercato.com, è andato bene l'incontro train merito afumata bianca tra i club, con la Juve che avrebbe accettato di contribuire al 50% dell'ingaggio del difensore (che complessivamente tocca i 3 milioni di euro netti a stagione) che dunque potrebbe trasferirsi a Genova in prestito.L'approvazione del giocatore. Se da un lato resta l'attesa per capire se il Galatasaray rilancerà o meno, dall'altro è forte la sensazione che Rugani non intenda accettare la proposta turca. Restano in corsa, ma decisamente indietro, anche Verona ed Empoli.