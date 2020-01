Secondo quanto riportato ieri da Sportitalia, la Sampdoria avrebbe infatti individuato in Rugani un possibile rinforzo in difesa per i prossimi sei mesi. La squadra allenata da Ranieri ha fatto un nuovo tentativo per Tonelli, in uscita dal Napoli, ma sogna il centrale della Juventus che ha seriamente bisogno di giocare per tentare un disperato recupero in ottica Nazionale per Euro2020. Difficile però che si concretizzi: i blucerchiati hanno chiesto il giocatore in prestito, ma la Juve si siederà al tavolo delle trattative solo per una cessione a titolo definitivo.