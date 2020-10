Daniele Rugani lascia la Juventus. Almeno per un anno. Va a giocare in Ligue 1, nel Rennes che disputerà la Champions League. Un prestito secco da 2 milioni di euro. Questo il lungo post con cui il 26enne difensore toscano ha salutato la Vecchia Signora: "Sono arrivato a Torino che ero un ragazzino con un sogno dentro un borsone più grosso di me. Oggi lascio questa città fra mille emozioni, ma senza alcun rammarico. Quello che provo è semmai gratitudine: per i compagni con cui ho avuto l’onore di giocare, per i tifosi e lo staff e per aver realizzato quel sogno che da domani continuerò a vivere, anche se lontano da qui