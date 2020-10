9









Saluti particolari. Tanto particolari. Il feeling tra il tifo Juve e Daniele Rugani non è mai scoccato, nemmeno nei giorni in cui si sta maturando l'addio. Il difensore centrale andrà al Rennes, probabilmente già in giornata: l'affare sarà in prestito per 2 milioni di euro circa, ma è già sicuro che il toscano tornerà a giugno perché è un prestito secco senza riscatto. Ecco, in tanti chiaramente hanno commentato la vicenda, presto diventata trend topic anche su Twitter: "Ora tutti a elogiare Rugani per la sua correttezza, a dire che meritava più spazio... non ha mai fatto una prestazione degna di un difensore di una squadra che punta a vincere tutto", il commento di Stefano. Subito controbattuto da un'altra parte della tifoseria, pronta a schierarsi contro offese e insulti: "Ne ho lette di allucinanti su questo ragazzo, che ha la sola colpa di non essere un fuoriclasse". In bocca al lupo.