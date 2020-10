1









Secondo Sky Sport, la Juve ormai ha chiuso per la cessione di Daniele Rugani al Rennes. L'affare sarà in prestito per 2 milioni di euro circa, ma è già sicuro che Rugani tornerà a giugno perché è un prestito secco senza riscatto. Oggi il difensore potrebbe essere già nel nord della Francia, da dove inizierà una nuova tappa della sua carriera. Rugani ha scelto il Rennes soprattutto per la possibilità di giocare in Champions League; ha avuto offerte anche dal Newcastle e dal Valencia, ma il fatto di poter giocare la massima competizione europea ha fatto la differenza. Dunque, giornata in cui si attende solo la notizia dell'ufficialità. I saluti sono già pronti.