Daniele Rugani, attraverso i suoi social, saluta così Dybala: "C’è voluta qualche ora per far scendere l’emozione. Quella che hai regalato con la palla tra i piedi come Dybala. Quella che ci hai restituito ieri mostrandoci Paulo. Assieme siamo cresciuti con questa maglia addosso, imparando a vincere. Ma anche a soffrire, a lottare e a stringerci per questi colori. Lasci un segno su questo club, sui suoi tifosi e lo lascerai su chiunque ami il calcio e la sua bellezza. Grazie di tutto Paulo. È stata una Joya".