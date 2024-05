Daniele, a DAZN, parla così prima di Juventus-Monza. Il focus è il saluto ad Alex Sandro, che vivrà l'ultima partita da giocatore della Juventus."Andrò di pancia per i saluti. In queste situazioni l'emozione ti prende. Alex è stata una persona fantastica per tutti gli anni passati qui. Meraviglioso. Non ricordo un singolo episodio negativo, fuori o dentro al campo. Tutti noi della squadra, che l'abbiamo conosciuto bene, sappiamo quanto ha dato alla Juventus e quanto è stato importante per tutti noi".