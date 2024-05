Daniele, sui suoi social, parla così di Alex Sandro nel giorno dell'addio."Caro Alex sono troppo felice per te. Te lo meriti! Oggi era il tuo giorno e non poteva che andare così. 327 partite nella Juventus. Ma solo chi ti ha conosciuto veramente in questi anni sa che c’è molto di più dietro a quelle partite. C’è una grande persona che ha dato tantissimo a questa squadra. Per questo ti dobbiamo un grande GRAZIE. Ne abbiamo viste di cotte e di crude in questi anni ma è stato un grande viaggio e posso assicurarti che nel mio cuore rimarrà sempre un pezzo di Alex Sandro. Grazie Lobo"