A quanto pare, sull’asse Juve-Roma l’affare Spinazzola-Rugani è stato solo un antipasto. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, tra le due società è già tutto pronto per finalizzare una seconda trattativa, quella che coinvolge il difensore juventino Daniele Rugani. La formula è la medesima utilizzata nell'affaire Spinazzola-Pellegrini: scambio con doppia plusvalenza. La Juve, nel cui bilancio il centrale pesa per circa un milione di euro, cederà il classe ’94 nel solco di un’operazione da 25-30 milioni di euro complessivi. Dalla Roma arriveranno i giovani Riccardi, valutato 10 milioni di euro (chiusura prevista ad 8) e Bouah. In caso sfumasse Bouah, spazio al giovane allattare Celar. Si tratta dunque di un affare vantaggioso per entrambe le società. Rugani si trasferirà in giallorosso in prestito con diritto di riscatto che diverrà obbligo al maturare di alcune condizioni: non la qualificazione dei capitolini alla Champions League ma il raggiungimento di un monte presenze. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra l'entourage del giocatore e Petrachi per discutere l'ingaggio e la durata del contratto.