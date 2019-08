Daniele Rugani resta nel mirino della Roma anche se il centrale della Juventus non è la prima scelta del tecnico dei giallorossi Daniel Fonseca. Le trattative si sono interrotte dopo la richiesta della Juve di mettere sul piatto 20 milioni di euro più il cartellino di due giovani. Troppo per la Roma che segue anche Lovren e Nkoulou (nonostante le smentite). La trattativa tra la Juve e i capitolini può sbloccarsi solo se i bianconeri abbasseranno le loro pretese. Manca una settimana per definire tutto, in un modo o nell'altro.