Il punto d’incontro tra Juventus e Roma sembra essere stato trovato: prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 25. A questo punto occorre solo il si da parte dell’interessato: Daniele Rugani. Tramontate le ipotesi inglesi (Arsenal e Wolverhampton), la Juve non ha abbandonato la propria decisione di privarsi del difensore toscano, chiuso in squadra dai nuovi arrivati De Ligt e Demiral oltre che dai senatori Chiellini e Bonucci. Nella giornata di oggi è previsto un incontro tra Paratici e Torchia (agente di Rugani) onde definire l’ingaggio del giocatore. Come riporta il Corriere dello Sport, il compromesso potrebbe essere trovato sulla base di un compenso di 3 milioni di euro a salire. Se il trasferimento andasse a buon fine l’ormai famosa lista degli esuberi pronunciata da Maurizio Sarri avrebbe un nome da cancellare.