Come racconta Libero, Petrachi sta cercando un difensore centrale per la sua Roma. Il preferito resta sempre Daniele Rugani, ma manca l'accordo con la Juventus che ha già aperto al prestito con diritto di riscatto ma che allo stesso tempo non si discosta dalla richiesta totale di 30 milioni di euro. Occhio allora a un colpo a zero da parte dei giallorossi: si tratterebbe di Martin Caceres, negli ultimi sei mesi proprio in bianconero. Petrachi è pronto a fargli firmare un biennale da 1,5 milioni a stagione. Caceres ha già giocato a Roma, per oltre una stagione con la maglia biancoceleste della Lazio, lì dopo l'esperienza con l'Hellas Verona.