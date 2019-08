Si è fermata la trattativa tra la Roma e Daniele Rugani. I giallorossi stanno ragionando sulla valutazione del centrale bianconero per cui la Juve è pronta a scendere fino a 20 milioni di euro cash più due giovani del vivaio giallorosso. Ancora troppo per la Roma che non vuole spendere più di 10 milioni di euro oltre ai cartellini di Riccardi e Celar. Le due parti torneranno ad aggiornarsi nei prossimi giorni.