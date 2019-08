Trattativa in stallo tra la Juve e la Roma per Daniele Rugani. Il difensore bianconero è già dato via libera al trasferimento in quanto in giallorosso troverebbe un posto da titolare. Il problema però è nelle valutazioni delle due società. La Juve valuta Rugani oltre 30 milioni e chiede 20 milioni cash più due giovani, la Roma invece non vuole pagare più di 10 milioni cash, una distanza non insormontabile che però ha messo in stand-by la trattativa.