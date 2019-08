di Lorenzo Bettoni

Per Daniele Rugani resta aperta la pista Roma. Il difensore toscano è l'ultimo nelle rotazioni in difesa di Maurizio Sarri e sa già di essere uno dei candidati per l'esclusione dalla lista per la Champions League dalla quale, ad oggi, dovranno essere lasciati fuori altri cinque calciatori. Come anticipato da Ilbianconero.com, la destinazione Roma è gradita al calciatore che spera di lasciare la Juve per andare a giocare con regolarità. Al momento però non c'è accordo sulle cifre e sulle modalità del trasferimento.



CONTATTI CONTINUI - La Juve, infatti, non si è ancora convinta a cedere il calciatore in prestito con diritto o obbligo di riscatto. La volontà di Paratici resta quella di cedere Rugani a titolo definitivo ma se non arriveranno offerte congrue con le richieste bianconere è chiaro che sarà necessario scendere a compromessi, magari negli ultimi giorni di mercato. In settimana ci sarà un nuovo contatto con la Roma con cui resta da limare sia la formula che la valutazione del calciatore che la Juve ha già dovuto abbassare durante l'estate. Dai 40 milioni che venivano inizialmente chiesti, la Juve è scesa a 30 tanto che c'era disponibilità ad accettare l'offerta dei Wolves dove però Rugani non è voluto andare. Paratici ha parlato di Rugani anche con il Barcellona nell'ambito dell'operazione Miranda anche se i blaugrana potrebbero essere interessati al calciatore in una trattativa parallela rispetto a quella per il terzino spagnolo. Il dossier Rugani resta quindi aperto sulla scrivania di Paratici alla Continassa con la certezza che entro il 2 settembre la situazione dovrà essere risolta, in un modo o nell'altro.