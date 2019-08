Come riporta Calciomercato.com, la Juventus non cederà Daniele Rugani ad un'altra squadra italiana. Il forte interesse della Roma delle ultime settimane non troverà nulla di concreto: i giallorossi si stanno tutelando virando su Lovren, mentre da Torino Rugani potrebbe partire, destinazione Montecarlo, ed accasarsi al Monaco.