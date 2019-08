Davide Torchia, agente di Daniele Rugani è a Roma e dovrebbe incontrare Petrachi nelle prossime ore. Come riportato da Calciomercato.com, il procuratore incontrerà la dirigenza giallorossa per discutere delle richieste del suo assistito: l'ex Empoli dovrebbe chiedere una cifra intorno ai 3 milioni a stagione, per i prossimi cinque anni. La Juventus, nel frattempo, continua a parlare con la Roma per quanto riguarda la valutazione del giocatore ed eventuali contropartite tecniche, come Alessio Riccardi.