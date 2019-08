Paulo Fonseca insiste: alla Roma serve un nuovo difensore. E Daniele Rugani, in uscita dalla Juventus, resta tra i nomi di maggiore interesse per il futuro dei giallorossi. Queste le parole del tecnico a Dazn, dopo il clamoroso 3-3 che ha tolto due punti all'esordio in campionato contro l'ostico Genoa: "Dobbiamo analizzare la nostra prestazione e migliorare soprattutto in difesa, mentre il nostro attacco ha creato moltissimo. Dovremo prepararci nel modo migliore possibile".