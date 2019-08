Il futuro di Daniele Rugani è ancora tutto da definire. Dopo che è saltato il suo trasferimento all'Arsenal nelle ultime ore di mercato in Premier League, il difensore è apparso vicino alla Roma. Oggi c'è il Monaco accostato con forza al difensore, che, però, non sembra gradire particolarmente la destinazione monegasca. L'affare con i giallorossi, invece, si è arenato di fronte alla richiesta di Rugani di inserire fin da subito un obbligo di riscatto per la prossima estate e non legarlo alla qualificazione dei capitolini alla successiva edizione di Champions League.