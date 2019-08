L'affare tra Juventus e Roma che vede coinvolti Daniele Rugani e Alessio Riccardi sembra tra i più vivi di questi ultimi giorni di mercato in casa bianconera. Le valutazioni dei due giocatori sarebbero salite in queste ultime ore, come racconta Gazzetta.it: Rugani da 25 a 33 milioni di euro, il centrocampista classe 2001 addirittura fino ai 15 milioni, nonostante debba ancora fare il suo esordio in prima squadra. I bianconeri hanno necessità di chiudere la cessione, ma l'operazione è ancora tutta da definire.



LA RICHIESTA - Nella giornata di oggi, secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma avrebbe chiesto Rugani in prestito con diritto di riscatto fissato per la prossima estate. La risposta del club bianconero, per il momento, sarebbe un secco no, alla ricerca di un accordo per la cessione a titolo definitivo. Con l'avvicinarsi del gong finale sulle trattative, fissato tra meno di una settimana, la Juventus potrebbe decidere di accettare la proposta giallorossa, se non dovesse trovare una soluzione migliore.