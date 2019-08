La cessione di Rugani sembra sempre più vicina. Tre città in corsa, come racconta Tuttosport: la Roma e la sponda giallorossa, Montecarlo (e cioè il Monaco) e poi il Barcellona. Dipenderà tanto dalle tempistiche: se il mercato finisse oggi, la Roma sarebbe al primo posto. Il ds Petrachi può chiudere l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Paratici aspetta di capire se ci sono altri margini di manovra: la sensazione è che stavolta però si chiuderà, anche perché in qualche modo si raggiungeranno i 30 milioni richiesti dalla Juve.