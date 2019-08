Sembrava essere tutto fatto, invece nelle ultime ore c’è stata una brusca frenata. Stando a quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il passaggio di Daniele Rugani dalla Juventus alla Roma non è più scontato. DIVERSE VALUTAZIONI - Tra le due società vi sono è una differenza di vedute sulle valutazioni dei giocatori inseriti in questo scambio. Oltre al difensore bianconero, infatti, sono interessati i giovani giallorossi Riccardi e Celar. La natura di questo scambio, oltre ad essere mossa da ragioni tecniche, ha un’anima puramente contabile. Entrambe le società debbono incamerare plusvalenze per mettere a posto i conti. Rugani è valutato 25 milioni di euro mentre i giovani giallorossi oscillano tra i 9 milioni di Riccardi e Celar tra i 4 ed i 6. A questo punto la somma in cash che la Roma dovrebbe tirar fuori si aggirerebbe sui 10 milioni di euro. Non male per un giocatore delle qualità e dell’esperienza di Rugani. Molto più bassa della cifra che i giallorossi avrebbero dovuto sborsare per Alderweireld (il Tottenham chiedeva 28 milioni di euro). Per quanto riguarda il contratto, Rugani guadagnerebbe sempre tre milioni di euro più bonus a stagione. Ciò che al momento frena la Roma sono i giovani con i quali imbastire la trattativa. I giallorossi rinuncerebbero malvolentieri sia a Riccardi che a Celar. In prima istanza hanno già posto il veto su Bouah, giovane difensore di qui si dice un gran bene, e che la Roma vuole trattenere a tutti i costi. Quello che sembrava un’affare già concluso si è via via complicato in attesa di novità che potranno giungere fin dalle prossime ore.