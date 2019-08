Ora ci siamo: Daniele Rugani è sempre più vicino al trasferimento alla Roma. La chiusura dell'affare tra la Juventus e i giallorossi è ormai vicinissima, secondo quanto riportato da Calciomercato.com. La Roma, da tempo alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato, ha trovato nel difensore classe '94 il nome gradito a pochi giorni dalla chiusura del mercato.



ACCORDO E CIFRE - La Roma girerà a titolo definitivo alla Juventus due talenti del proprio vivaio, che andranno per il momento a rinforzare la squadra Under 23 bianconera: Alessio Riccardi, centrocampista classe 2001, e Zan Celar, attaccante classe '99. La cifra per il diritto di riscatto, poi, è stata fissata, intorno ai 15-20 milioni di euro. Rugani dovrebbe guadagnare 2.5 milioni a stagione più bonus. L'affare dovrebbe chiudersi già nelle prossime ore, secondo la fonte.