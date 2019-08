Nicolas Nkoulou è fuori dai convocati per il ritorno dei playoff di Europa League, con il Torino alla caccia di un'impresa in casa del Wolverhampton dopo la sconfitta per 3-2 subita in casa dai granata. Il segnale di mercato è chiaro: il difensore è seguito da vicino dalla Roma, che però ha nel mirino anche Daniele Rugani della Juventus per rinforzare il reparto arretrato. L'accordo con il Torino per Nkolou ancora non c'è, però, e i bianconeri sperano di chiudere prima la cessione del proprio talento classe '94.