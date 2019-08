Ventidue milioni più due giovani. Tra Juve e Roma si fa largo il nome di Daniele, pronto ad atterrare nella Capitale. L’affare sarà definitivo entro sabato dopo l’ultimo colloquio di ieri tra Petrachi e Paratici e la giornata frenetica del capo dell'area sport bianconera in quel di Milano . Il difensore ha detto subito sì anche perché alla Juventus è praticamente la quinta scelta di Sarri in una difesa rinforzata da De Ligt e Demiral. In giallorosso guadagnerà la stessa cifra percepita alla Juve: 2,5 milioni più bonus. Domani le parti si rivedranno teoricamente per chiudere la trattativa, salvo sorprese.