di Alessio Salerio

Il futuro di Daniele Rugani resta tutto da definire. Quel che è certo è che, se possibile, la Juventus chiuderà ben volentieri la sua cessione in quest'ultima settimana abbondante di trattative, prima del gong sul mercato estivo del prossimo 2 settembre. Da casa Roma, però, arrivano pessime notizie in questo senso. I giallorossi, per stessa ammissione dell'allenatore Paulo Fonseca, cercano un profilo "di esperienza" e, non bastasse, Nicolas Nkolou ha rifiutato di scendere in campo o di andare in panchina nella partita di questa sera tra Torino e Sassuolo.



LO SCENARIO - Nkolou, insomma, sembra aver mandato un chiaro segnale al club granata: vuole partire e, con l'interesse dei giallorossi sul tavolo, non è difficile immaginare come possa andare a finire. E Rugani, di conseguenza, resta senza la prima delle squadre a lui interessate. Il Monaco sembra ormai essersi chiamato fuori, rifiutato dallo stesso centrale classe '94, e servirà trovare una soluzione in fretta per imbastire un nuovo affare. Anche nell'interesse di Rugani: se dovesse restare a Torino, infatti, sarà escluso dalla lista per la Champions League e, con tutta probabilità, condannato a una stagione da quinto centrale nelle scelte di Maurizio Sarri.