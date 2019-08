La Juventus resta in attesa di una mossa definitiva della Roma per l'acquisto di Daniele Rugani. I giallorossi, però, non sono convinti dalla valutazione fatta dai bianconeri per il difensore classe '94, tra i 25 e i 30 milioni di euro, e potrebbero presto tornare all'assalto di Dejan Lovren, in possibile partenza dal Liverpool nonostante il mercato in entrata in Premier League sia ormai chiuso da tempo. Se dovesse fallire l'ultimo assalto al centrale dei Reds, però, la Roma potrebbe tornare con forza su Rugani. Lo riporta Sky Sport.