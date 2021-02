Daniele Rugani si presenta al Cagliari. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Mi sento molto bene, dopo qualche problemino fisico. Ero rientrato in gruppo al Rennes da quattro settimane, aspetto da diverso tempo questa chance“.



RITORNO ALLA JUVE - "La questione tecnica ha influito nella mia scelta ma si limita al presente. Penso a far bene qui a Cagliari e non vado troppo oltre".



CAGLIARI - “Ho tanti obiettivi anche a livello personale e ho sempre sentito da avversario la spinta di un’Isola intera per questa squadra“.



EUROPEO - “Penso a far bene qui, tornare in Nazionale sarebbe una logica conseguenza del rendimento nel Cagliari. Ho grandi motivazioni, dal punto di vista agonistico e umano“.



CITTA' - “Prima impressione ottima. Orgoglioso di essere arrivato, in campo ho notato un gruppo forte anche se minato da qualche insicurezza data dalle vicissitudini“.



LAZIO - “La Lazio si affronta con grande umiltà, ma pure con spirito. Sappiamo che si tratta di un avversario forte, però guai a sottovalutare i nostri valori. Possiamo mettere in difficoltà anche le squadre di questo livello. Questo gruppo è forte, con entusiasmo può uscire presto da queste difficoltà. Da un punto di vista tecnico e umano spero di portare un contributo immediato alla squadra. Credo che la mia figura possa dare una mano anche all’interno dello spogliatoio“.