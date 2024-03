Juve, Rugani verso il rinnovo

Danieleresterà alla. Secondo Tuttosport le riserve sono ormai state sciolte, con il club bianconero che ha deciso di premiare la professionalità - che include anche il suo atteggiamento, sempre costruttivo - e le buone prestazioni del difensore dandogli la possibilità di indossare ancora la maglia bianconera, prolungando il suo contratto in scadenza a fine stagione.Tempi e modi del nuovo accordo sono ancora da definire, ma la strada è tracciata: il classe 1994 non se ne andrà da Torino, o almeno non nell'immediato. Evidentemente ha ancora molto da poter dire.