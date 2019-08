di AM

Un tormentone che non sa finire, una telenovela che trova sempre nuove puntate. Daniele Rugani e la Juve stanno per lasciarsi, ma come spesso accade non tutto è così facile. Anzi lo stallo sembra voler durare almeno ancora un po', perché la trattativa con la Roma è tornata a una nuova fase d'attesa e di riflessione. Si vuole arrivare a una fumata bianca in tempi brevi da ambo le parti, ma c'è ancora distanza a proposito della valutazione complessiva dell'operazione: unica soluzione, andarsi incontro. Tra stasera e domani sono attesi nuovi contatti con gli intermediari per individuare una soluzione comune.



COSA MANCA – Tre i cartellini sul piatto: Rugani per la Juve, mentre Alessio Riccardi e Zan Celar per la Roma. I due giallorossi andranno alla Juve a titolo definitivo, mentre i bianconeri sono disposti ad aprire al prestito con opzione di riscatto per Rugani, nonostante il difensore non sia così convinto. Ma la valutazione del conguaglio in favore della Juve fa oscillare la tacchetta che segna la possibile chiusura del'affare. Fabio Paratici vuole Riccardi, Celar e una cifra superiore ai 20 milioni di euro, mentre la Roma non vuole andare oltre i 10. Troppa distanza per ora, almeno per quanto filtra soprattutto dalla capitale. Va limato, ma intanto è pronta una nuova puntata.