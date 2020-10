E Daniele Rugani lascia la Juventus. Ieri sera, il difensore toscano - come racconta Tuttosport - ha valutato attentamente tutte le offerte in mano. Ha rifiutato Valencia e Newcastle ed è ripartito dalla Francia, cioè dal Rennes. Giocherà la Champions League e punta a dar fastidio al Psg campione in carica: con Daniele, avrà anche più solidità difensiva, vero cruccio della formazione di Ligue1.



IL RETROSCENA - Il giocatore ha scelto di scartare opzioni importanti come Valencia e Newcastle soprattutto per la questione Champions. Per Tuttosport, decisiva è stata la telefonata di Julien Stephan, l'allenatore del club francese, al quale ha strappato promessa d'impiego e importanza nella rosa. Già in giornata, Rugani potrebbe essere in città per le visite mediche.