Rugani-Rennes, è fatta. ​La Juventus ha accettato la formula del prestito secco a 1.5 milioni, che si aggiungono al risparmio i 3.5 milioni netti di ingaggio annuale. Con appuntamento al prossimo anno per capire il futuro di Rugani. Cosa succederà nel luglio 2021 è ancora impronosticabile - si legge su Tuttosport - ma "di sicuro l’eventuale permanenza di Rugani in Bretagna potrebbe trasformarsi in un ponte importante per tentare l’avvicinamento al centrocampista-gioiello dei francesi, quel 17enne Eduardo Camavinga già lanciato in Nazionale da Didier Deschamps".