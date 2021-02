Non è andata benissimo l'avventura francese di, che ieri ha trovato l'accordo col Cagliari per tornare in Serie A. Il cartellino del giocatore è sempre di proprietà della Juventus, che in estate l'aveva girato in prestito al Rennes e ora l'ha mandato in rossoblù con la stessa formula. Poche presenze e molti problemi fisici durante la sua esperienza in Ligue 1, il difensore fa mea culpa con un post su Instagram: "Mi sento davvero in colpa per come sono andate le cose. Un infortunio mi ha messo fuori gioco fin dall'inizio, ma voglio ringraziare il club e i miei compagni di squadra che non mi hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Gli ultimi quattro mesi in una città che mi ha messo a mio agio è stata un'esperienza che conserverò sempre nel mio cuore".