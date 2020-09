In una serie di stories su Instagram, oggi Michela Persico ha annunciato l'imminente nascita di Tommaso, figlio suo e di Daniele Rugani. La giornalista sportiva, che sta insieme al difensore della Juventus da quasi cinque anni, ha così comunicato che a breve partorirà: "Manca davvero pochissimo, meno di una settimana. Infatti inizio ad accusare la stanchezza e starò qualche giorno lontana dai social. Stamattina è stato bellissimo, abbiamo visitato la clinica e visto dove starà il bimbo nei suoi primi giorni. Ora mi dedicherò a smistare le varie parti del corredino, quello che dà la clinica e quello che devo portare io. Non è uguale in tutte le cliniche: dipende da dove ci si appoggia, se si fa il cesareo o parto naturale... Non vediamo davvero l'ora, incrocio le dita!"