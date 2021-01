1









Potrebbe durare solo sei mesi l'avventura di Daniele Rugani al Rennes. Il difensore di proprietà della Juventus e in prestito in Francia è entrato nel mirino del Parma. Secondo il Corriere dello Sport infatti i gialloblù stanno lavorando per riportare il giocatore in Italia, un trasferimento per il quale c'è l'ok della Juve ma manca quello del club francese. Il Parma studia l'affare e valuta altre alternative tra Italia ed estero, tra le quali c'è anche Todibo di proprietà del Barcellona e in prestito al Benfica.