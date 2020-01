Daniele Rugani sembra essere ormai ai margini nella Juventus di Maurizio Sarri. Il tecnico, che ad Empoli ha rilanciato il centrale come uno dei prospetti più interessanti, continua a preferire Demiral come primo cambio (o De Ligt, viste le ultime scelte di formazione) e con il ritorno di Chiellini ci sarà sempre meno spazio per Rugani. Così, come riporta Tuttosport, c'è anche la Sampdoria, oltre alla Premier, tra i possibili scenari futuri del difensore bianconero.